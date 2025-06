Domenica In Mara Venier affiancata da Nek e Corsi Elisa Isoardi sostituita a Linea Verde

Domenica In si prepara a sorprendere il suo pubblico: Mara Venier affiancata da Nek e Corsi, mentre Elisa Isoardi prende il posto di Linea Verde. Questa nuova formula promette di rivoluzionare la tradizionale formula del programma, creando un trio dinamico e coinvolgente. Una svolta audace che potrebbe ridefinire il volto della trasmissione, ma quale sarà il vero impatto? L’attesa è tutta per scoprire come accoglierà il pubblico questa innovativa stagione.

Sta finalmente prendendo forma la prossima stagione di Domenica In. Tanti i dubbi, così come i rumor, con Mara Venier pronta a tornare alla conduzione. Stavolta però le cose andranno diversamente. AvrĂ infatti al suo fianco due co-conduttori fissi. Domenica In, ci sarĂ il trio. Una svolta davvero interessante, per quanto occorrerĂ attendere il giudizio del pubblico da casa. Domenica In si proporrĂ con un trio alla conduzione, con al centro ovviamente Mara Venier. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la Rai avrebbe deciso di modificare sostanzialmente il format. Un passo significativo, che tende anche la mano per il prossimo futuro del contenitore pomeridiano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Domenica In, Mara Venier affiancata da Nek e Corsi. Elisa Isoardi sostituita a Linea Verde

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione - Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

