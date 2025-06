Domenica In due valletti per Mara Venier? L' indiscrezione

Nella prossima stagione di Domenica In, Mara Venier potrebbe essere affiancata da due nuovi valletti d'eccezione, secondo un'indiscrezione di Selvaggia Lucarelli. Si tratta di Nek, il popolare artista con un passato televisivo di successo, e Gabriele Corsi, volto noto dell’Eurovision e in ascesa in Rai. Questa coppia promette di portare energia e freschezza allo storico contenitore domenicale, rendendo l’appuntamento imperdibile per i telespettatori. Ma chi sono realmente questi protagonisti?

Nella prossima edizione di Domenica In, in partenza a settembre, Mara Venier potrebbe avere due co-conduttori in studio. Di chi si tratta? Stando a un'indiscrezione riportata da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, sarebbero Nek, che nella scorsa stagione tv ha ottenuto un grande successo con il programma Dalla strada al palco su Rai 1, e Gabriele Corsi,  “giĂ volto per Rai 1 dell’Eurovision e in rampa di rilancio in Rai.”. Per Corsi, tra l'altro, ci sarebbero anche altre novitĂ in vista: sembra che sarĂ lui a prendere il posto di Max Giusti in Rai al timone dello show Boss in incognito. Tornando a Domenica In, invece, l’idea sarebbe quella di affiancare alla conduttrice "due valletti" speciali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenica In, "due valletti" per Mara Venier? L'indiscrezione

