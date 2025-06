Domenica In clamoroso retroscena | il famoso cantante affiancherà zia Mara?

Domenica In si prepara a una svolta epocale: per celebrare i suoi 50 anni, il celebre talk show Rai si appresta a rivoluzionare il suo format, puntando sulla coralità e l’innovazione. Accanto alla sempre amata Mara Venier, si stanno definendo nuovi volti che contribuiranno a rendere questa stagione storica indimenticabile. Tra i nomi più caldi spunta Gabriele Corsi, ma molte sorprese sono all’orizzonte. Ecco tutti i dettagli su quella che sarà una stagione da ricordare...

News Tv. La prossima stagione di Domenica In sarà storica. Il celebre programma Rai compie 50 anni e per l’occasione si prepara a una rivoluzione nel segno della coralità. Accanto all’inossidabile Mara Venier, che ha confermato la sua presenza, si stanno valutando nuove figure per affiancarla nella conduzione. Tra i nomi più caldi spuntano Gabriele Corsi, ormai vicino alla firma, e ora anche altri. Ecco tutti i dettagli su quella che sarà una delle edizioni più attese di sempre. Leggi anche: Roberto Benigni prende in giro Vespa, la gag a “Cinque Minuti” Una “Domenica In” da record: Mara Venier torna con una squadra. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Domenica In”, clamoroso retroscena: il famoso cantante affiancherà zia Mara?

In questa notizia si parla di: mara - domenica - clamoroso - retroscena

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione - Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

Il gossip corre veloce: Chiara Ferragni ballerina a Ballando Con Le Stelle? Un noto giornalista rivela i retroscena. Ecco le ultime indiscrezioni...Altro Vai su Facebook

Nek a Domenica In, clamoroso retroscena: la scelta di Mara Venier (e il piano B); Barbara D’Urso ‘prenota’ Rai1, il retroscena clamoroso (c’entra anche Salvini). Cosa sappiamo; “Tensione”, retroscena Federica Pellegrini: spunta la verità.

"Nek a Domenica In", clamoroso retroscena: la scelta di Mara Venier (e il piano B) libero.it scrive: Per la prossima edizione "corale" di Domenica In, sarebbe quasi fatta per Gabriele Rossi.