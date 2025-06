Domenica In 2025 26 | accanto a Mara Venier arrivano Gabriele Corsi e Nek

Prepariamoci a una Domenica In 2025/26 all'insegna della novità e del sorriso! Mara Venier, confermata al timone, si arricchirà di due nuovi compagni di viaggio: Gabriele Corsi, noto per il suo talento comico e televisivo, e Nek, la star internazionale della musica. Questa formula corale promette di portare freschezza e energia, regalando agli spettatori un’esperienza ancora più coinvolgente e dinamica. Restate con noi, perché questa stagione sarà indimenticabile!

Archiviato il tormentone su un possibile addio, Mara Venier resta al timone di Domenica In anche nella stagione 202526. La vera novità sarà la formula della conduzione: corale. Accanto a Mara, infatti, ci saranno due nuovi compagni di viaggio. I nuovi volti: Gabriele Corsi e Nek. Secondo quanto confermato da Davide Maggio, ad affiancare Mara ci saranno: Gabriele Corsi, già volto Rai per l’Eurovision e possibile conduttore di Boss in Incognito.. Nek, il cantante che, dopo il successo di Dalla strada al palco, debutta ora nella conduzione del daytime di Rai 1.. La direzione Intrattenimento Daytime Rai ha così deciso di dare un’impronta rinnovata al programma, puntando su un team variegato ma complementare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Domenica In 2025/26: accanto a Mara Venier arrivano Gabriele Corsi e Nek

In questa notizia si parla di: mara - domenica - accanto - venier

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione - Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

La prossima stagione di Domenica In prende finalmente forma. Mara Venier torna alla conduzione del contenitore accompagnata da due “valletti” fissi: Vai su Facebook

Nek a Domenica In con Mara Venier e Gabriele Corsi, la scelta (sorprendente) della Rai; Domenica In, spunta il nome del noto conduttore accanto a Mara Venier; Terremoto Domenica In? Con la Venier un comico irriverente e fuori dagli schemi.

La nuova Domenica IN con Mara Venier e due volti maschili? Segnala ultimenotizieflash.com: La nuova Domenica IN, come annunciato da Mara Venier, non la vedrà protagonista in solitaria ma acc ...