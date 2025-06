Dolore per l' uccisione del carabiniere Mattarella | Solidarietà e vicinanza alla famiglia e all' Arma

Il dolore per la tragica perdita del brigadiere Carlo Legrottaglie scuote il cuore della nostra nazione. In questo momento di profonda tristezza, esprimiamo solidarietà e vicinanza alla famiglia, all'Arma dei Carabinieri e a tutte le istituzioni che si stringono nel lutto. La sua memoria resterà indelebile come esempio di dedizione e coraggio, testimonianza di un impegno che non si spegne mai.

