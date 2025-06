Dogma | il rifiuto che ha reso il film di kevin smith un capolavoro

Dogma, il film che ha sfidato le convenzioni e rivoluzionato il suo genere, torna sulle scene grazie a una riedizione speciale nelle sale cinematografiche, più di 25 anni dopo la sua uscita originale. Con Kevin Smith di nuovo in possesso dei diritti, il film riacquista tutta la sua forza e provocazione, pronto a conquistare anche nuove generazioni. Questa operazione segna un momento di rinascita e rivendicazione, sottolineando come il rifiuto possa diventare il motore di un capolavoro.

Il film Dogma ha recentemente riacquistato popolarità grazie alla sua riedizione nelle sale cinematografiche, a oltre 25 anni dalla sua uscita originale. La riproposizione avviene in un momento in cui il regista Kevin Smith ha ottenuto nuovamente i diritti sulla pellicola, che in passato erano stati detenuti da Harvey Weinstein. Questa operazione coincide con l'annuncio di una versione home release in edizione steelbook 4K, destinata agli appassionati del cult. L'opera si distingue per la sua capacità di combinare satira religiosa e comicità volgare, mantenendo un forte impatto emotivo e culturale.

25 anni fa' Kevin Smith riuscì in un'impresa, realizzare un film capolavoro nonostante la presenza di Matt Damon e Ben Affleck. DOGMA (disponibile sia su Netflix che su Prime)

