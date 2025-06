Dodici scienziate dell’Università di Firenze fra le Top Italian Women Scientists

Il talento, l’innovazione e la passione per la ricerca. Queste dodici scienziate dell’Università di Firenze si aggiungono con orgoglio alla élite delle top italian women scientists, testimonianza di un progresso che cresce e si rafforza nel panorama scientifico nazionale. La loro presenza non è solo un riconoscimento, ma un invito a guardare avanti, ispirando nuove generazioni di ricercatrici a sognare in grande.

Sempre di più. Due anni fa erano sei, l'anno scorso nove, ora dodici. Sono le scienziate dell'Università di Firenze chiamate a far parte del club delle ricercatrici "Top Italian Women Scientists" (TIWS), che riunisce le 113 studiose italiane in campo biomedico che si distinguono per la loro.

