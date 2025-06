dodici scienziate ateneo di firenze in top italian women scientists

Firenze, 12 giugno 2025 – Un vero e proprio traguardo per l’Università di Firenze: le dodici scienziate che compongono il Club delle Top Italian Women Scientists (TIWS) testimoniano il crescente talento femminile nel panorama della ricerca biomedica italiana. Con una storia di successi e innovazioni, queste studiose stanno aprendo nuove strade e rafforzando la presenza delle donne nelle scienze. È un esempio luminoso di come l’eccellenza femminile possa trasformare il futuro della ricerca nel nostro Paese.

Firenze, 12 giugno 2025 - Due anni fa erano 6, l'anno scorso 9, ora 12. Sono le scienziate dell'Università di Firenze chiamate a far parte del Club delle ricercatrici 'Top italian women scientists' (Tiws), che riunisce le 113 studiose italiane in campo biomedico che si distinguono per la loro elevata produttività scientifica e l'alto numero di citazioni. Il riconoscimento, nato nel 2016 per iniziativa di Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere Ets, è andato, per l'Ateneo fiorentino, a Maria Pia Amato, Maria Luisa Brandi, Annamaria Di Fabio, Betti Giusti, Paola Guglielmini, Rossella Marcucci, Daniela Massi, Daniela Monti, Paola Angela Mura, Benedetta Nacmias, Linda Vignozzi, Anna Linda Zignego.