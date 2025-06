dodici nuovi poliziotti in maremma

Dopo l’ingresso di 12 nuove unità, la sicurezza in Maremma si rafforza ulteriormente. Le Forze dell’ordine della provincia di Grosseto aumentano il loro organico, portando più presenza e attenzione sul territorio, a tutela dei cittadini e delle imprese locali. Un passo importante per garantire una prevenzione ancora più efficace.

Le Forze dell’ordine della provincia di Grosseto si rafforzano con l’arrivo di nove nuove unità, delle quali otto saranno assegnate alla Questura, e uno alla Polizia stradale. Unità che andranno a rafforzare l’organico a disposizione del questore Claudio Ciccimarra (nella foto) per garantire, prevenzione e sicurezza ai nostri cittadini. Ad annunciarlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia. "Dopo l’ingresso di 12 nuove unità avvenuta nel dicembre 20204, adesso arrivano in provincia dal Piano nazionale di potenziamento degli organici della Polizia, ben nove nuovi poliziotti. Un modo, questo – ha aggiunto Rossi – per rafforzare i presidi sul nostro territorio nella lotta contro ogni forma di crimine e illegalità al fine di aumentare controllo e prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it