Doctor Who | BBC sta sviluppando una serie animata

Un nuovo pubblico di appassionati, garantendo la longevità e l’appeal della saga per le generazioni future. La serie animata promette di portare l’universo del Dottore in dimensioni mai viste prima, combinando avventura, fantasia e innovazione, e aprendo le porte a un universo di possibilità inesplorate per i fan di ieri e di domani.

La serie iconica Doctor Who si prepara per la prossima fase di espansione, il prossimo passo salto sarà nel mondo dell'animazione. L'emittente BBC ha riferito nelle ore scorse di aver avviato lo sviluppo di una serie animata dedicata ai viaggi nel tempo e nello spazio dell'oramai celebre Dottore della televisione. L'idea da base dell'emittente è quella di aprire il mondo di Doctor Who anche ai più giovani, anzi giovanissimi, così da assicurarsi una nuova generazione di fan. Il nuovo viaggio di BBC per quanto riguarda il Dottore non vedrà coinvolto il colosso Disney, con cui l'emittente ha accordi per quanto riguarda la serie principale, e sarà pertanto necessario assicurarsi un partner produttivo di alto profilo.

