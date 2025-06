Dl ILVA Calderone Aggiorniamo norme no abiti su misura

Roma, 2023 – La Ministra del Lavoro Marina Calderone annuncia aggiornamenti fondamentali alle norme e agli strumenti di supporto alle aziende, senza creare soluzioni su misura. L’obiettivo è rendere gli ammortizzatori sociali più efficaci e rispondenti alle esigenze attuali, garantendo un sistema più flessibile e moderno. Con queste modifiche, si punta a rafforzare il tessuto produttivo e proteggere i lavoratori in modo più adeguato, favorendo così una ripresa economica sostenibile e inclusiva.

ROMA (ITALPRESS) – “Interveniamo e facciamo modifiche importanti ad alcuni strumenti a disposizione per le aziende ma non creiamo abiti su misura, aggiorniamo norme e gli strumenti e li rendiamo maggiormente aderenti alle finalità per le quali sono state create. Si tratta di avere ammortizzatori sociali più moderni e aderenti alle necessità che si stanno realizzando”. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. “Interveniamo sulla norma specifica che consente l’erogazione della cassa integrazione per le aziende confiscate per reati di mafia, era necessario intervenire individuando delle risorse e lo abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

