Djokovic si sente meno amato di Federer e Nadal ha una teoria | Non sarei dovuto essere lì

Novak Djokovic, il campione serbo che ha scritto la storia del tennis, si apre su un tema più personale: la percezione di amore e riconoscimento nel mondo dello sport. In una recente intervista, Djokovic analizza la sua rivalità con Federer e Nadal, svelando perché si sente meno amato. Un punto di vista inedito che mette in luce le sfide emotive di un atleta ai vertici. Continua a leggere per scoprire cosa ha detto.

Novak Djokovic è tornato a parlare della rivalità con Federer e Nadal, spiegando i motivi lui sia quello che si è sentito meno amato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Djokovic si sente meno amato di Federer e Nadal, ha una teoria: "Non sarei dovuto essere lì"

