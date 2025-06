Djalo quale futuro per il difensore portoghese? Si va verso questa decisione idee chiare per la dirigenza! La Juventus agirà così

Il futuro di Tiago Djaló alla Juventus è appeso a un filo sottile: la dirigenza ha chiari obiettivi e strategie ben definite per il mercato estivo, e il portoghese potrebbe essere tra i protagonisti di un'importante rivoluzione. Con le trattative che infiammano il calciomercato, si apre un nuovo capitolo per il difensore, destinato forse a cambiare maglia. La scelta della Juventus sarà decisiva: restare o partire, ma qualunque sarà il suo destino, la decisione lascia intravedere le direzioni future del club.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la sua recente esperienza in prestito al Porto si è rivelata tutt'altro che positiva. I Dragões hanno infatti deciso di rispedirlo immediatamente al mittente senza neanche tentare di riscattarlo o prolungare il prestito, un chiaro segnale di come il giocatore non abbia soddisfatto le aspettative riposte in lui.