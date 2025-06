Divieto temporaneo di balneazione a San Salvo a sud del torrente Buonanotte

A San Salvo, la spiaggia a sud del torrente Buonanotte chiude temporaneamente alle onde, preoccupati per la qualità delle acque. Con un'ordinanza emanata oggi, 13 giugno 2025, si vieta la balneazione in quel tratto per tutelare la salute dei bagnanti. Questo provvedimento, in seguito alle analisi di Arpa Abruzzo, sottolinea l'importanza di rispettare le indicazioni e di godere del mare in tutta sicurezza. La vostra sicurezza prima di tutto!

Con ordinanza emanata oggi, 13 giugno 2025, è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa denominato “650 m Sud torrente Buonanotte”, nel territorio comunale di San Salvo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione pervenuta da Arpa Abruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Divieto temporaneo di balneazione a San Salvo a sud del torrente Buonanotte

In questa notizia si parla di: divieto - temporaneo - balneazione - salvo

Divieto di balneazione 2025: stop temporaneo a Lido di Classe e Bellaria - L’estate 2025 in Emilia-Romagna si tinge di incertezza: i primi divieti di balneazione arrivano già a Lido di Classe e Bellaria, scaturiti dai controlli ambientali.

? Divieto temporaneo di balneazione in un tratto di mare di Pescara ? Le analisi effettuate da ARPA Abruzzo nel tratto di mare antistante via Leopardi hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per il parametro Escherichia coli . Per questo Vai su Facebook

Divieto temporaneo di balneazione a San Salvo a sud del torrente Buonanotte; San Salvo, divieto di balneazione temporaneo a sud del torrente Buonanotte; Divieto temporaneo di balneazione nel tratto sud del Torrente Buonanotte.

Vasto: sindaco firma due ordinanze di divieto di balneazione rete8.it scrive: Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha firmato oggi, 11 giugno, due ordinanze di divieto temporaneo di balneazione per valori non conformi ...