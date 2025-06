Divieto di cumulabilità tra benefici impatriati e incentivi ricercatori nel decreto fisco

Arriva il divieto di cumulabilità tra i benefici per i lavoratori impatriati e gli incentivi per i ricercatori che rientrano dall'estero e per i neo-residenti. Lo prevede una norma contenuta in una bozza del decreto fisco atteso oggi in consiglio dei ministri. La norma, all'articolo 6 della bozza, stabilisce che gli effetti dell'imposta sostitutiva da 200mila euro sui redditi prodotti all'estero realizzati dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia non siano "cumulabili" con gli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero e con il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Divieto di cumulabilità tra benefici impatriati e incentivi ricercatori nel decreto fisco

