Divieto dei social media ai minori il presidente francese Macron vuole imporlo e i Paesi che lo hanno già deciso

Il dibattito sul divieto dei social media per i minori si fa sempre più acceso, con il presidente francese Macron in prima linea. Vuole imporre un limite di età di 15 anni, seguendo l’esempio di diversi paesi che hanno già adottato misure simili. Tuttavia, resta aperto il grande interrogativo: come garantire che questa restrizione venga effettivamente rispettata? La sfida delle piattaforme digitali è appena iniziata.

Macron vuole impedire l'accesso alle piattaforme digitali per tutti i minori sotto i 15 anni, seguendo una strategia già adottata da diversi paesi nel mondo, ma rimane il nodo di come far rispettare il divieto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Divieto dei social media ai minori, il presidente francese Macron vuole imporlo (e i Paesi che lo hanno già deciso)

In questa notizia si parla di: divieto - minori - macron - vuole

Macron: “Non possiamo aspettare”. Social vietati ai minori di 15 anni, misure UE o francesi. https://gametimers.it/il-presidente-francese-macron-annuncia-il-divieto-dei-social-per-under-15-misura-ufficiale-e-tempistiche/ #Macron #SocialMediaBan #minori # Vai su Facebook

"Un quindicenne non potrà più acquistare un coltello online". Lo ha annunciato oggi il presidente francese #Macron, dopo che una bidella è stata accoltellata a morte questa mattina da uno studente di 14 anni all'ingresso di una scuola media a Nogent, nell' Vai su X

Il presidente francese Macron vuole imporre un divieto dei social media ai minori (e i Paesi che lo hanno già deciso); Macron vuole vietare l’acquisto on-line di coltelli sotto i 15 anni; Outside Source Non possiamo aspettare: Emmanuel Macron vuole vietare i social media ai minori di 15 anni in Francia se l'UE non lo fa.

Divieto dei social media ai minori, il presidente francese Macron vuole imporlo (e i Paesi che lo hanno già deciso) Lo riporta wired.it: Macron vuole impedire l'accesso alle piattaforme digitali per tutti i minori sotto i 15 anni, seguendo una strategia già adottata da diversi paesi nel mondo, ma rimane il nodo di come far rispettare i ...