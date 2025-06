Divento mamma a 46 anni e sono stata criticata ferocemente Giusto o sbagliato? Ognuno è libero di fare quello che vuole | lo sfogo di Chiara Giallonardo

Diventare mamma a 46 anni può suscitare reazioni contrastanti, ma è una scelta profondamente personale e rispettabile. Chiara Giallonardo, volto noto di Rai Isoradio e protagonista di “Linea Verde”, ha affrontato critiche pesanti per la sua gravidanza tardiva, rispondendo con sincerità e determinazione. La sua storia ci ricorda che ognuno è libero di seguire il proprio percorso senza lasciarsi condizionare dagli altri. Il resto del weekend l’ho…

Non tutti si sono complimentati con la conduttrice di Rai Isoradio per tanti anni volto di diversi spin off di “Linea Verde”, Chiara Giallonardo. La notizia della sua gravidanza non è andata giù agli haters che l’hanno attaccata pesantemente per diventare mamma a 46 anni. La conduttrice si è sfogata a “La volta buona” l’11 giugno, proprio dove qualche giorno prima aveva annunciato la sua gravidanza. “Era un venerdì, il resto del weekend l’ho trascorso a gestire il telefono, amici e parenti che ancora non lo sapevano – ha confessato la Giallonardo -, mi hanno chiamato stupiti che avessi tenuto segreta la notizia per così tanto tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it