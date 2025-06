Disturbi della nutrizione | due giorni di confronto interdisciplinare a Catania

Scopri le ultime novità e strategie innovative per affrontare e prevenire i disturbi della nutrizione e alimentazione durante il convegno che si terrà il 23 e 24 giugno a Catania. Due giorni di confronto interdisciplinare al Four Points by Sheraton, promossi dal reparto Servizio territoriale dipendenze patologiche, diretto da Fabio Brogna, per promuovere una cultura condivisa e migliorare la qualità delle cure. Un evento imperdibile per professionisti e appassionati del settore.

Si svolgerà il 23 e 24 giugno, presso il Four Points by Sheraton di Catania, il convegno dal titolo: "Promuovere una cultura condivisa dei Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (Dna)", promosso dal reparto Servizio territoriale dipendenze patologiche, diretto da Fabio Brogna, afferente al.

