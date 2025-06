Disney e Universal Studios fanno causa all' IA di Midjourney | Rubano i nostri contenuti di punta

Nel mondo dell'intrattenimento, la battaglia tra giganti e intelligenza artificiale si infiamma: Disney e Universal Studios hanno intentato una causa contro Midjourney, accusandola di aver violato i diritti d'autore delle loro opere più iconiche. Questa prima grande disputa nel settore dimostra quanto il confine tra innovazione e tutela dei contenuti sia ancora tutto da definire. La sfida legale apre uno scenario inquietante: come proteggere la creatività in un’era digitale in cui i confini si confondono?

La Walt Disney Company e la NBCUniversal hanno intentato una causa contro il generatore di immagini di intelligenza artificiale Midjourney, per aver violato opere protette da copyright delle due società. Disney e NBCUniversal hanno intentato la prima grande causa di Hollywood contro un'azienda di intelligenza artificiale, accusando Midjourney di violazione sistematica del copyright. Al centro dello scontro: milioni di immagini generate senza autorizzazione, che replicano contenuti protetti come Shrek, Minions, Star Wars e i classici Disney. Disney e Universal contro Midjourney Non è più fantascienza: le major di Hollywood iniziano a colpire gli algoritmi con carte bollate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Disney e Universal Studios fanno causa all'IA di Midjourney: "Rubano i nostri contenuti di punta"

