Disney e Universal contro l’IA di Midjourney per violazione di copyright

diritti degli artisti e delle case di produzione senza autorizzazione, minando la creatività autentica. Questa battaglia rappresenta un punto di svolta nel dibattito tra innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale, aprendo la strada a un futuro in cui l’etica e la rispetto dei diritti diventeranno fondamentali nel mondo dell’intelligenza artificiale.

«Un pozzo senza fondo di plagio». Con queste parole, Disney e Universal hanno intentato causa a Midjourney, celebre piattaforma di intelligenza artificiale nota per il suo generatore di immagini, per violazione del diritto d’autore. Secondo i due Studios di Hollywood, i primi ad arrivare allo scontro frontale contro un’azienda o una startup IA, il software sarebbe stato addestrato usando contenuti protetti da copyright, saccheggiando i personaggi di film, cartoni animati e serie tivù e consentendo agli utenti di realizzarne delle copie da scaricare liberamente sui propri dispositivi. Coinvolti, per esempio, Yoda e Darth Vader di Star Wars, I Simpson, i supereroi Marvel come Iron Man e Spider-Man, ma anche Elsa di Frozen, i Minions e Shrek. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Disney e Universal contro l’IA di Midjourney per violazione di copyright

In questa notizia si parla di: disney - universal - midjourney - violazione

