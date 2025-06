Disastro Air India parla l' unico sopravvissuto | Ero circondato da morti

In un dramma che ha sconvolto l’India, Vishwash Kumar Ramesh si trova a raccontare l'orrore del disastro aereo Air India, dove è stato l’unico sopravvissuto tra le vittime. Circondato da rovine e dolore, con il cuore colmo di paura e incertezza sul destino del fratello scomparso, vive un’esperienza che cambierà per sempre la sua vita. La sua testimonianza illumina il lato più crudo di questa tragedia, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti noi.

Vishwash Kumar Ramesh, unico superstite del volo precipitato ad Ahmedabad, racconta il terrore vissuto e la fuga dall'inferno tra i rottami. Si trovava in India insieme al fratello di cui non ci sono notizie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Disastro Air India, parla l'unico sopravvissuto: "Ero circondato da morti"

In questa notizia si parla di: india - unico - disastro - parla

India, precipita aereo con 242 persone a bordo: era diretto a Londra | Lo schianto su uno studentato | Polizia: "Trovato un unico superstite, vittime anche a terra" - Una tragedia sconvolge l’India: l’aereo Air India AI171, diretto a Londra, precipita poco dopo il decollo, schiantandosi su uno studentato a Meghani Nagar.

#UltimOra, precipita aereo di linea della compagnia #AirIndia diretto a #Londra. Lo schianto subito dopo il decollo dalla città indiana di #Ahmedabad. Lo riporta la Tv indiana, che parla di 242 persone a bordo. Gli aggiornamenti nella prossima edizione del Tg Vai su Facebook

Disastro Air India, parla l’unico sopravvissuto: «C’erano corpi ovunque, non trovo più mio fratello»; Disastro aereo in India, c’è un superstite: è ferito, in un video cammina verso un’ambulanza; Ramesh Vishwashkumar sopravvissuto all'incidente dell'aereo Air India, il passeggero era seduto al posto 11A.

Disastro aereo in India, c’è un superstite: è ferito, in un video cammina verso un’ambulanza Scrive italiaoggi.it: Nel video pubblicato dall’emittente indiana Ndtv si vede il giovane con indosso una t-