Disastro aereo in India | volo diretto a Londra con 242 passeggeri si schianta su un college Vittime anche a terra video

Una tragedia senza precedenti scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, provocando una catastrofe con 242 persone a bordo e vittime anche tra i civili a terra. La scena è di devastazione e dolore, mentre le autorità cercano risposte e conforto per le famiglie coinvolte. Fra i 60 corpi recuperati, la speranza di chiarimenti rimane sospesa in un dramma che ha sconvolto il mondo intero.

Un aereo della compagnia Air India diretto a Londra con a bordo 242 tra passeggeri e membri dell'equipaggio è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, nel nord-ovest dell' India. Le autorità hanno fatto sapere che non ci sono sopravvissuti, ma il bilancio finale del disastro non è ancora definitivo: l'aereo si è schiantato sul dormitorio di un college medico e anche fra gli ospiti risultano numerose vittime. Fra i 60 corpi carbonizzati recuperati nelle prime fasi di soccorso, secondo quanto riporta la stampa indiana, una decina sono stati trovati nel dormitorio. Resta poi la conta dei feriti.

Disastro aereo in India, velivolo precipita sulle case con 242 passeggeri - Una tragedia che scuote l’India e il mondo: poco dopo il decollo da Ahmedabad, un Boeing 787 Dreamliner di Air India si è schiantato sulle case di un quartiere residenziale, mettendo in pericolo 242 vite.

Disastro aereo in India, volo per Londra precipita e si schianta su un palazzo, a bordo 242 persone