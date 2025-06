Disastro aereo in India | c’è un sopravvissuto Il volo diretto a Londra con 242 passeggeri si è schiantato su un college video

Una tragedia aerea sconvolge l’India: un volo Air India partito da Ahmedabad verso Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 242 persone. L’incidente, avvenuto su un college, ha inizialmente lasciato supporre nessun sopravvissuto, ma poche ore dopo una notizia incredibile: Vishwash Kumar Ramesh è miracolosamente sopravvissuto. La sua storia di salvezza diventa il simbolo di speranza in questa drammatica vicenda.

Un aereo della compagnia Air India diretto a Londra con a bordo 242 tra passeggeri e membri dell'equipaggio è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, nel nord-ovest dell' India, schiantandosi su uno studentato. Le autorità inizialmente hanno fatto sapere che non c'erano stati sopravvissuti, ma qualche ora dopo è arrivata la notizia, dal tenore miracoloso, di un uomo che si era salvato: si tratta di Vishwash Kumar Ramesh, quarantenne di origine anglo-indiana, residente a Londra da 20 anni e che si era recato in India insieme al fratello per far visita alla famiglia. Il bilancio finale resta comunque superiore al numero dei passeggeri: anche fra gli ospiti del dormitorio del college risultano numerose vittime.