Disagio abitativo protocollo Comune-Ater

Un nuovo protocollo tra Comune di Latina e Ater punta a contrastare il disagio abitativo delle fasce più emarginate della popolazione. Questo accordo, ancora in fase di definizione, rappresenta un passo importante verso soluzioni concrete e inclusive. La collaborazione tra le istituzioni si rafforza per garantire un futuro abitativo dignitoso a chi ne ha più bisogno. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa iniziativa strategica.

Un protocollo tra Comune di Latina e Ater per contrastare le problematiche inerenti il disagio abitativo delle fase di popolazione più emarginate. I due enti lo stanno studiando, con una prima bozza di accordo che è stata consegnata dal presidente dell'Ater, Enrico Dellapietà, alla sindaca.

Disagio abitativo, protocollo Comune-Ater