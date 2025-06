Dimenticate pastelli e bon ton | il cooking show di Real Time si reinventa con energia pop e una conduttrice che promette una ventata di aria fresca

Preparati a un'esperienza culinaria rivoluzionaria: il cooking show di Real Time si trasforma, portando energia pop e una conduttrice pronta a conquistare. Niente formalità, solo divertimento, musica e stile, con Brenda Lodigiani che balla e conquista sui social. La nuova stagione di Bake Off Italia si apre così, con un sorriso, un ritmo travolgente e una promessa di emozioni autentiche. È il momento di scoprire cosa ci aspetta!

N iente annunci formali né discorsi introduttivi: per presentare il nuovo studio di Bake Off Italia, Brenda Lodigiani ha scelto un linguaggio alternativo, ma immediato e travolgente. Un video sui social la mostra mentre attraversa la nuova scenografia del programma danzando sulle note di Déjà Vu di Beyoncé, con ironia teatrale e un tocco di umorismo che è da sempre il suo marchio di fabbrica. È così viene lanciata ufficialmente la nuova stagione del celebre cooking show di Real Time, che ripartirà a settembre: con leggerezza, ritmo e un'estetica tutta nuova.