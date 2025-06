Digitale rafforzare la cybersicurezza | Bruxelles stanzia 145,5 milioni di euro

In un mondo sempre più digitale, la cybersicurezza diventa una priorità assoluta. Bruxelles investe 145,5 milioni di euro per rafforzare le difese delle PMI e delle pubbliche amministrazioni, traducendo la ricerca in soluzioni concrete. La Commissione europea ha lanciato due bandi di gara, tra cui il primo, parte del programma Europa Digitale, con un budget di 55 milioni di euro. Di questi, 30 milioni saranno destinati a...

La Commissione europea ha stanziato 145,5 milioni di euro per supportare le piccole e medie imprese e le amministrazioni pubbliche nell’adozione di soluzioni di cybersicurezza e nell’implementazione dei risultati della ricerca in materia. A tal fine, la Commissione ha lanciato due bandi di gara. Il primo bando rientra nel programma Europa Digitale e ha un budget di 55 milioni di euro. Di questi, 30 milioni saranno destinati a rafforzare la cybersicurezza di ospedali e fornitori di servizi sanitari, aiutandoli a rilevare, monitorare e rispondere alle minacce informatiche, in particolare ai ransomware. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

