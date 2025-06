Diga la Cgil | Nessun dialogo con Bucci ancora un anno e mezzo per le sole palificazioni

La Diga della Cgil torna a far sentire la sua voce: nessun dialogo con Bucci e ancora un anno e mezzo di attese solo per le palificazioni. Oggi audizione in Commissione regionale, tra sindacati, ambientalisti e pescatori che denunciano il calo delle attivit√† a causa del cantiere. Candia di Avs sottolinea: ‚ÄúChiediamo maggiore trasparenza e possibili modifiche al Piano regolatore del porto‚ÄĚ, evidenziando l‚Äôurgenza di trovare soluzioni condivise.

Diga, la Cgil: ‚ÄúNessun dialogo con Bucci, ancora un anno e mezzo per le sole palificazioni‚ÄĚ

