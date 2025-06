Diffamazione e minacce | indagato l’ex sindaco Gianluca Festa

L’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si trova ora al centro di un’indagine della Procura di Roma per diffamazione, calunnia e minacce rivolte a figure politiche e giudiziarie. Le accuse derivano da dichiarazioni pubbliche rilasciate durante un’intervista radiofonica, che hanno sollevato interrogativi sulla linea tra libertà di espressione e responsabilità. La vicenda promette di far discutere ancora a lungo sul limite tra critica e diffamazione.

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine nei confronti dell'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Al centro dell'inchiesta vi sono gravi accuse: diffamazione, calunnia e minaccia a corpo politico e giudiziario. I fatti contestati fanno riferimento a dichiarazioni pubbliche rilasciate dall'ex fascia tricolore durante un'intervista trasmessa da Itv. Nel suo intervento, Festa ha puntato il dito contro tre esponenti della magistratura irpina: il procuratore Domenico Airoma, il pubblico ministero Vincenzo Toscano e il giudice per le indagini preliminari Giulio Argenio.

In questa notizia si parla di: diffamazione - sindaco - gianluca - festa

