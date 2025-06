Difesa Salvini | Sì aumento spese solo per sicurezza anche Ponte strategico

La Lega di Salvini si impegna a rafforzare la sicurezza nazionale attraverso investimenti mirati e graduali, puntando a tutelare i confini e garantire un futuro più sicuro per gli italiani. Contrari alle dipendenze da eserciti europei e debiti collettivi, promuoviamo un piano realistico e sostenibile. Il percorso verso un incremento del 5% delle spese sulla difesa sarà lungo ma deciso, perché la sicurezza non può aspettare.

“Per quanto riguarda gli investimenti in sicurezza nazionale, la Lega è assolutamente d’accordo: nuovi uomini e nuovi mezzi. Siamo assolutamente contrari e non prenderemo mai in discussione i temi di eserciti europei, debiti europei per comprare armi in giro per l’Europa. Quindi aumentare le spese per la sicurezza interna a favore degli italiani, per la difesa dei confini, ovviamente gradualmente. Il 5% si potrà raggiungere fra anni e anni e anni. Però aumentare le spese per la sicurezza interna sì, delegare all’Europa la nostra sicurezza assolutamente no”. Così il vicepremier, ministro e leader della Lega Matteo Salvini a margine di un evento di Assoimmobiliare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Difesa, Salvini: “Sì aumento spese solo per sicurezza, anche Ponte strategico”

