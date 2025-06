Diesel euro 5 verso lo stop? Perché può cambiare tutto

L'attenzione si concentra sui diesel Euro 5 e sugli autovelox, due temi caldi nel panorama delle politiche di mobilità e sicurezza stradale. I recenti emendamenti presentati dalla Lega al Decreto infrastrutture potrebbero cambiare le regole del gioco, offrendo una proroga per i diesel Euro 5 e imponendo nuove responsabilità ai sindaci sugli autovelox. È un momento di svolta che potrebbe influenzare il futuro delle nostre città e delle nostre strade.

Diesel Euro 5 e autovelox: sono questi i temi dei due emendamenti presentati dalla Lega al Decreto legge infrastrutture, ora all'esame della Camera dei deputati. L'obiettivo è anno di proroga per i diesel Euro 5 con possibilità per le regioni di evitare il blocco anche successivamente. E una messa in mora ufficiale ai comuni sugli autovelox. I sindaci, infatti, dovranno comunicare formalmente al ministero delle Infrastrutture tutti gli impianti presenti sul proprio territorio. In mancanza di informazioni, gli autovelox non potranno entrare in funzione. Per quanto riguarda i motori a gasolio meno recenti, che rischiano di essere stoppati dal prossimo mese di ottobre, la Lega punta a posticipare tutto al 31 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it