I governatori del Nord Italia resistono allo stop dei diesel Euro 5, un'emendamento chiave annunciato dal ministro Salvini per tutelare le autovetture più datate durante i periodi critici. Questo provvedimento mira a evitare divieti che potrebbero penalizzare migliaia di automobilisti nei comuni lombardi con oltre 30mila abitanti, garantendo una gestione equilibrata delle restrizioni ambientali senza sacrificare la mobilità quotidiana. La sfida è trovare un equilibrio tra tutela ambientale e diritto alla mobilità.

L’EMENDAMENTO. Evitare lo stop delle auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre (e fino al 15 aprile 2026) nei Comuni lombardi con più di 30mila abitanti. È questo l’obiettivo dell’emendamento che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato e che ha subito trovato il sostegno di molti governatori del Nord Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Diesel Euro 5, i governatori del Nord dicono no allo stop

