Diciotto anni e tutti 10 | Filippo Sgrò lo studente modello di Osimo che vuole diventare medico

Diciotto anni, un sogno grande e una determinazione incrollabile: Filippo Sgrò, studente modello di Osimo, si appresta a conquistare la maturità con il massimo dei voti in tutte le materie. Con una media del 10 e un carattere deciso, è pronto a scrivere il suo futuro nel campo della medicina. Un risultato che gli ha valso anche un prestigioso riconoscimento da parte del…

Diciotto anni, uno sguardo limpido e determinato, e pagelle da record in vista della Maturità: nel quinquennio ha avuto sempre la media del 10. Filippo Sgrò, studente osimano del liceo scientifico «Galilei» di Ancona, si appresta ad affrontare l’ esame di maturità con il massimo dei voti in tutte le materie. Un risultato che gli è valso anche un prestigioso riconoscimento da parte del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Diciotto anni e tutti 10: Filippo Sgrò, lo studente modello di Osimo che vuole diventare medico

