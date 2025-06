Diagnosi in 7 minuti | la rivoluzione di Milestone con il laboratorio mobile WikiFreeze

In soli 7 minuti, la rivoluzione della diagnosi prende vita grazie a Milestone e al laboratorio mobile WikiFreeze. Questa innovativa soluzione incarna la missione di Franco Visinoni e della sua azienda di mettere il paziente al centro, offrendo diagnosi rapide e precise ovunque ce ne sia bisogno. Un passo avanti che trasforma il modo di pensare alla salute, dimostrando che ogni momento conta. E così, la vera innovazione si fa concreta, in un’epoca in cui il tempo diventa il miglior alleato del benessere.

“Helping patients” è la scritta che campeggia a caratteri cubitali all’interno della Milestone, perchĂ© ciò che guida e ha sempre ispirato Franco Visinoni e l’azienda di Valbrembo, leader di mercato a livello mondiale della produzione di soluzioni tecnologiche nel campo della diagnostica di laboratorio per la chimica analitica ed il settore medicale, è aiutare il paziente. Con questo spirito è stato creato WikiFreeze: un laboratorio mobile deputato a diagnosi estemporanee; pensato per fornire assistenza a ospedali che per diversi motivi non hanno possibilitĂ di fare esami intraoperatori. Purtroppo, questa condizione si riflette direttamente sul paziente, che è soggetto a maggiori tempi di attesa, a ulteriori esami o ad operazioni e conseguentemente ad un maggior stato di ansia verso la propria salute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

