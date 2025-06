diabetable iniziativa al centro evento al senato

Il 11 giugno, al centro evento al Senato di Roma, si è tenuta l'iniziativa Diabetable: a tavola con il diabete, un'occasione unica per sensibilizzare e informare su una patologia che colpisce oltre 300mila italiani, spesso giovani. L’obiettivo? far conoscere questa sfida quotidiana anche alle istituzioni e ai decisori politici, promuovendo una maggiore consapevolezza e attenzione. Perché solo attraverso la conoscenza possiamo cambiare il futuro di chi convive con questa malattia.

Roma, 11 giu. (askanews) - In Italia oltre 300mila persone convivono con il diabete di tipo 1, una patologia cronica che colpisce spesso bambini e adolescenti. Far conoscere questa malattia, soprattutto alle giovani generazioni, è fondamentale. Ma è fondamentale che anche le istituzioni e i decisori politici conoscano a pieno questa patologia. Per questo l'iniziativa Diabetable: a tavola con il diabete, per una sola cena nei panni di chi non può mai perdere il controllo" è stato portata al Senato. L'iniziativa, voluta fortemente dalla senatrice Giusy Versace, ha visto la partecipazione di numerosi senatori e del Presidente del Senato Ignazio La Russa.