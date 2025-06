Dexter | Original Sin – Stagione 2 si farà? tutto quello che sappiamo

Se sei un fan di Dexter e desideri scoprire cosa ci riserva il futuro della serie, sei nel posto giusto. Dopo il successo della prima stagione di Dexter: Original Sin, cresce l'attesa per una possibile seconda stagione che potrebbe portare nuove emozioni e misteri. Ma cosa sappiamo finora? Scopriamo insieme tutte le novità e le anticipazioni su questa intrigante serie prequel.

Dexter: Original Sin di Showtime è un prequel del popolare successo degli anni 2000, ma la sanguinosa storia delle origini sarà rinnovata per una seconda stagione? Sviluppato per il piccolo schermo da Clyde Phillips, Original Sin racconta i primi giorni di Dexter Morgan (ora interpretato da Patrick Gibson) quando inizia la sua carriera nel dipartimento di polizia di Miami. Con il rifacimento di molti dei personaggi riconoscibili della serie originale, la serie mira a spiegare come è nato il famigerato serial killer e cosa è successo nel decennio precedente agli eventi della serie originale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it