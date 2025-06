Devo dire una cosa Pier Silvio Berlusconi parla davanti a tutti e crolla

Nel giorno in cui si ricorda il secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, Piersilvio ha scelto di riunire i dipendenti di Mediaset in un momento di forte emozione. Con parole sincere e cariche di sentimento, ha sottolineato l’eredità e il valore di quel patrimonio condiviso. «Io non so a voi ma a…» Ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando che la passione e l’amore per l’azienda sono ancora vivi nel cuore di tutti.

Nel giorno esatto in cui ricorre il secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, Piersilvio Berlusconi ha voluto riunire tutti i dipendenti di Mediaset per un momento che non ha avuto i toni formali della commemorazione, ma l’atmosfera emozionata di una vera celebrazione. È stato lui stesso a dirlo fin dalle prime parole del suo discorso, tenuto nel quartier generale dell’azienda fondata proprio da suo padre: «Io non so a voi ma a me sembra passato molto più tempo. Questa non sarà una serata di commemorazione ma sarà una serata di celebrazione», ha dichiarato. L’attuale presidente di Mediaset ha voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi attraverso un ricordo che ha messo al centro non tanto il politico o l’imprenditore, ma l’uomo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

