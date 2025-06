Devil wears prada 2 in arrivo | ecco quando inizia le riprese del sequel

Prepariamoci a rivivere il glamour e le sfide di Miranda Priestly in "The Devil Wears Prada 2", il sequel che promette di sorprendere e coinvolgere ancora una volta il pubblico. Le riprese inizieranno a luglio, segnando il ritorno di un caposaldo della moda cinematografica dopo quasi vent'anni. In questo articolo, esploreremo tutte le novità e le anticipazioni sul progetto, con particolare attenzione alle aspettative e alle potenziali sorprese che ci riserverà questa nuova avventura sul grande schermo.

la produzione del sequel di "The Devil Wears Prada" si avvicina. Una delle pellicole più attese degli ultimi anni sta per tornare sul set, con il via alle riprese previsto per il mese di luglio. Dopo quasi due decenni dalla prima uscita, la conferma ufficiale della fase di produzione rappresenta un momento cruciale per i fan e gli addetti ai lavori. In questo articolo vengono analizzate le ultime notizie riguardanti il progetto, con particolare attenzione alle dichiarazioni delle interpreti principali e agli sviluppi in corso. inizio delle riprese e dettagli sul progetto. quando inizieranno le riprese del sequel.

Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt aggiorna i fan sulle riprese del sequel Secondo msn.com: Un anno dopo essere stato annunciato ufficialmente, Il diavolo veste Prada 2 entrerà finalmente in produzione quest'estate.