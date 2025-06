Detenuto picchia un agente | Doveva già essere spostato

Ancora violenza nel carcere di Cremona, dove un detenuto ha aggredito brutalmente un agente della polizia penitenziaria. La scena, che si è svolta lunedì pomeriggio, evidenzia le crescenti sfide di sicurezza e gestione nelle strutture penitenziarie italiane. Secondo il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, episodi come questo richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza degli operatori e ristabilire l'ordine all’interno delle carceri.

Pugni in faccia ad un agente della polizia penitenziaria. Ancora violenza nel carcere di Cremona, a denunciare l’episodio avvenuto lunedì pomeriggio è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Un detenuto di origine straniera - racconta Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del Sappe – già più volte protagonista di incendi e risse tra altri detenuti, ha aggredito violentemente con pugni al volto l’agente di polizia penitenziaria addetto alla Sezione poiché non voleva rientrare in cella dopo aver telefonato. Solo grazie all’intervento di altro personale, si è riusciti a ripristinare l’ordine e la sicurezza all’interno della Sezione stessa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it