Design urbano e creatività industriale visite guidate al Museo della ghisa di Longiano

Immergiti in un viaggio tra design urbano e creatività industriale con le visite guidate al Museo della Ghisa di Longiano. Sabato 14 giugno, un’occasione unica per scoprire come l’arte e l’ingegno abbiano plasmato il paesaggio urbano attraverso le epoche. La Neri Spa apre le sue porte a questa serata speciale, offrendo un’affascinante immersione nella storia mondiale della ghisa e dell’arredo urbano. Non perdere questa opportunità di esplorare un patrimonio di cultura e innovazione.

Sabato 14 giugno il Museo Italiano della Ghisa e dell’Arredo Urbano di Longiano apre al pubblico per una serata speciale e visite guidate aperte al pubblico. La struttura, voluta dalla Neri Spa, negli anni ha saputo ospitare nei suoi ampi spazi espositivi l’intera storia mondiale della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Design urbano e creatività industriale, visite guidate al Museo della ghisa di Longiano

Design urbano e creatività industriale, visite guidate al Museo della ghisa di Longiano; Fonderia Carnevale, dove l'arte diventa l'arredo urbano che ha fatto la storia di Roma -Foto; Quattro città dell'Emilia-Romagna aprono otto luoghi d’arte poco noti da venerdì 13 a domenica 15 giugno.

Visite guidate alle tombe storiche e artistiche del Cimitero urbano e Israelitico di Cuneo Come scrive cuneo24.it: La parte più antica del cimitero urbano di Cuneo è di notevole interesse storico, monumentale e artistico, e la visita a queste tombe consente di ripercorre la storia cittadina degli ultimi ...