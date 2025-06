Deportati a Guantanano Tajani frena Washington | Non ci andranno italiani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rassicurato gli italiani: "Nessun italiano andrà a Guantanamo." Dopo le speculazioni e le notizie di stampa su potenziali trasferimenti di migranti irregolari, Tajani mette i puntini sulle i, confermando l’impegno a tutelare i cittadini italiani e a frenare ogni possibile minaccia. La chiarezza del ministro rafforza la fiducia e dimostra come l’Italia sia pronta a difendere i propri interessi, evitando conseguenze ingiuste e ingiustificate.

"Nessun italiano andrà a Guantanamo ". Il chiarimento arriva dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo gli articoli pubblicati dal Washington Post e Politico che parlavano di un Trump pronto a spedire 9mila migranti irregolari al centro di detenzione americano sull’Isola di Cuba, fra i quali 800 europei e due italiani. Trump ieri ha bollato come fake news la notizia pubblicata dai media americani – e basata sulla visione di documenti – che avrebbe significato un netto inasprimento del piano di espulsioni del presidente americano, ma anche del contrasto con gli alleati europei. La diffusione della notizia è diventata subito un tema politico anche in Italia, con l’opposizione che ha chiesto al titolare della Farnesina di riferire in Aula, definendo "inquietante" quanto sta accadendo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Deportati a Guantanano. Tajani frena Washington: "Non ci andranno italiani"

