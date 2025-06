Dentro l' accordo di programma di Arvedi-Ast | ecco come sarà l' acciaieria di Terni del domani

dentro l’accordo di programma di Arvedi Ast, ecco come sarà l’acciaieria di Terni del domani. Dopo aver firmato le 29 pagine che sanciscono l’impegno tra il gruppo Arvedi-Ast, Governo, Regione Umbria e Comune di Terni, ora si passa dalla teoria alla pratica. Un futuro che, secondo le intenzioni, dovrebbe portare innovazione, sostenibilità e crescita, trasformando le parole in azioni concrete per il bene dell’intera comunità.

Acciai Speciali Terni, c’è la data per la riunione conclusiva sull’accordo di programma: ecco quando - Il 11 giugno è una data cruciale per il futuro dell'acciaio in Italia. La riunione conclusiva convocata dal ministro Urso segna un passo decisivo verso il rilancio della AST di Terni, in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore metallurgico.

Gruppo Arvedi – Ast Terni: presentato al Mimit l’accordo di Programma per gli investimenti Arvedi Ast Terni Leggi la dichiarazione del Segretario nazionale Fim Cisl Valerio D’Alò e del Segretario Generale #Fim #Cisl #Umbria Simone Liti Vai su Facebook

https://umbriasettegiorni.it/accordo-di-programma-per-ast-l11-giugno-la-firma-al-mimit/… Svolta per il rilancio di Terni e del sistema produttivo umbro. La presidente della Regione Umbria Proietti: “Inizia una nuova fase di sviluppo” #Ast #Arvedi Vai su X

Firmato l’Accordo di programma Ast dopo tre anni di rinvii. Il Cavalier Arvedi: «Grazie» Come scrive umbria24.it: Sottoscritto al Mimit l’Accordo di programma per lo sviluppo economico e per il risanamento ambientale del sito produttivo di Acciai Speciali Terni.