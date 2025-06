dentro il mondo di hogwarts la mostra evento arriva a milano

Dentro il cuore pulsante di Milano, un evento magico sta per prendere vita: “Harry Potter: the exhibition”. Con i suoi tremila metri quadri, questa mostra kolossal promette di immergere i visitatori nel mondo incantato di Hogwarts, offrendo un’esperienza senza precedenti tra costumi, scenografie e oggetti autentici. Dal 19 settembre al 6 gennaio, il centro di Porta Nuova diventerà il palcoscenico di un’avventura straordinaria, pronta a sorprendere grandi e piccini. Un evento da non perdere!

Kolossal con la “K”. Coi suoi tremila metri quadri espositivi “ Harry Potter: the exhibition ”, in visione dal prossimo 19 settembre al 6 gennaio nei locali di The Mall, il centro polifunzionale di Porta Nuova, è la più vasta tra quelle dedicate al maghetto di Hogwarts in venticinque anni di trionfi letterari e cinematografici. Una bella scommessa scaricare in pieno centro i 48 tir della produzione, che comunque arriverà già ad agosto per rispettare passo dopo passo le fasi previste dalle tre settimane d’allestimento. "Dopo l’anteprima mondiale al Franklin Institute di Philadelphia, in Pennsylvania, nel febbraio 2022, la mostra ha toccato Atlanta, Vienna, Parigi, New York, Barcellona, Macao, Monaco, Boston, Madrid, San Paolo, mentre attualmente è in visione a Cracovia, Melbourne e Salt Lake City" ha premesso ieri mattina l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi presentando l’evento a Palazzo Reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it