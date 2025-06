Denis Bergamini | la docuserie Sky sul mistero della morte del calciatore

Il mistero della morte di Denis Bergamini rivive in modo sorprendente nella nuova docuserie Sky, "Il Cono d’Ombra: la Storia di Denis Bergamini" in uscita il 27 e 28 giugno. Ideata da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, questa produzione esclusiva porta alla luce dettagli sconosciuti di una delle vicende più enigmatiche del calcio italiano. Un viaggio emozionante e avvincente che svela verità nascoste e apre nuovi interrogativi sulla tragica fine del calciatore.

(askanews) – Dopo il podcast arriva il 27 e 28 giugno la docuserie Sky Original, Il Cono d’Ombra: la Storia di Denis Bergamini – La Serie, in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport, in streaming su NOW e disponibile on demand. Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, che ne cura anche la regia, è prodotta da Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries in collaborazione con TapelessFilm, con il supporto della Fondazione Calabria Film Commission. Al centro del racconto, il mistero durato più di trent’anni sulla morte di Denis Bergamini, il giovane calciatore del Cosenza trovato senza vita nel 1989 in circostanze mai del tutto chiarite. 🔗 Leggi su Amica.it