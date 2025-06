Deneuve sogna Caterina la Grande | Ma non sono una diva

Catherine Deneuve, icona intramontabile del cinema francese, preferisce mantenere il silenzio su questioni delicate come il caso Gérard Depardieu. La sua riservatezza riflette un rispetto per la privacy e la dignità, anche quando si affrontano temi controversi. Nonostante le polemiche e le accuse, Deneuve si concentra sulla sua arte e sulla propria integrità. In un mondo che cambia rapidament, la sua posizione ci invita a riflettere sul valore del rispetto e della discrezione.

TAORMINA (Messina) "Non dico nulla. Non rispondo sul Me Too e su Gérard Depardieu. Tutto quello che dico viene preso e riportato in modo diverso, fino a essere frainteso. Il mio rapporto con lui è una cosa privata". Catherine Deneuve va dritta al punto e non si lascia sfuggire una parola di più sull’amico e collega condannato lo scorso maggio a 18 mesi di carcere per aggressione sessuale. L’attrice francese, che ha 81 anni, è stata ospite del 71º Taormina Film Festival, che ha celebrato la sua carriera conferendole il premio alla carriera nel corso di una serata di gala al Teatro Antico. Alla kermesse, Deneuve ha inoltre presentato l’ultimo film in ordine di tempo che la vede protagonista, Spirit World – La festa delle lanterne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net