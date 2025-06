Demme può tornare in Italia interesse concreto dell’Avellino | i dettagli | CMIT

L’Avellino si prepara a una stagione di grandi ambizioni, puntando su un progetto solido e di lunga durata in Serie B. Tra i nomi che circolano, spicca il centrocampista tedesco Demme, il cui ritorno in Italia potrebbe rappresentare la mossa vincente. Con colloqui positivi e una strategia chiara, i biancoverdi si stanno facendo avanti, pronti a rafforzare il loro organico con giocatori di alto livello. La strada verso il successo è appena cominciata.

Il centrocampista tedesco piace agli irpini, pronti ad avviare un progetto molto ambizioso: colloqui molto positivi Con il ritorno in Serie B, l’ Avellino è pronto a fare un campionato importante per creare un progetto che duri nel tempo. Per questo l’intenzione è puntare su giocatori di caratura anche superiore alla cadetteria, costruendogli la squadra attorno. Demme può tornare in Italia, interesse concreto dell’Avellino: i dettagli CM.IT (Lapresse) – calciomercato.it Uno di questi è Diego Demme, ex centrocampista del Napoli reduce dall’avventura all’Hertha Berlino. Il classe ’91 tedesco può tornare in Italia, ha diverse offerte tra Serie B e altri club esteri ma ad aver manifestato l’interesse più alto e soprattutto concreto è appunto l’Avellino del presidente D’Agostino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Demme può tornare in Italia, interesse concreto dell’Avellino: i dettagli | CM.IT

In questa notizia si parla di: avellino - demme - tornare - italia

Diego Demme, al Napoli dal 2020 al 2024, potrebbe tornare a giocare in Italia Per l'ex centrocampista azzurro si è mosso un club nei giorni scorsi: si tratta dell'Avellino Potrebbe passare dal giocare con la squadra Campione d'Italia in carica a giocare in Vai su Facebook

L'Avellino sogna Demme per il centrocampo: contatti in corso per il ritorno in Italia dell'ex Napoli Vai su X

Diego Demme all'Avellino, il colpo è possibile: l'ex Napoli può tornare in Italia; Utopia finita, inizia la realtà: Demme può essere il primo grande colpo per l’Avellino; Geometrie, esperienza e polmoni: come il duo Demme-Gyabuaa cambia gli equilibri a centrocampo.

Demme può tornare in Italia, interesse concreto dell’Avellino: i dettagli | CM.IT Scrive calciomercato.it: Il classe ’91 tedesco può tornare in Italia, ha diverse offerte tra Serie B e altri club esteri ma ...