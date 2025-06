Delitto Pamphili | forse vicini a verità

Il mistero avvolge ancora il delitto di Villa Pamphili, dove una donna e la sua neonata sono state trovate senza vita. Un testimone potrebbe aver contribuito a identificare la vittima, portando un barlume di speranza in un caso complicato. Tuttavia, la verità resta nascosta dietro un velo di incertezza, con l’autopsia pronta a svelare dettagli cruciali. La scoperta definitiva si avvicina, ma ci vorrà ancora qualche ora per avere risposte certe.

21.10 Sarebbe stata identificata la donna trovata morta con la figlia neonata a Villa Pamphili, a Roma, con l'aiuto di un testimone. E forse si sarebbe capito anche chi è il killer. Ma la Questura non conferma: "Ancora nessuna identità né per la donna, sui 3040 anni, né per la bimba, tra i 6 e i 12 mesi. Per la verità ci vorranno uno o due giorni". La vittima sarebbe stata riconosciuta dai tatuaggi che aveva sul corpo. L'autopsia rivela che allattava sua figlia che però aveva lo stomaco vuoto, quindi la mamma è morta giorni prima di lei. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it