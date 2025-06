Delitto Garlasco De Giovanni | Due assassini? Quindi su Stasi non c’è condanna oltre ogni dubbio…

Nel turbinio di indagini e sospetti, il delitto di Garlasco continua a suscitare profonde riflessioni. De Giovanni, autore di successo e creatore del celebre commissario Ricciardi, esprime il suo disappunto e la sua preoccupazione per un caso così complesso. Tra condanne e dubbi irrisolti, si evidenzia come anche nel mondo dei gialli nulla sia sempre come appare. La verità , spesso, si nasconde dietro l’ombra del mistero…

Il noto scrittore di gialli e del personaggio del commissario Ricciardi è perplesso per quello che sta accadendo: “Mi dispiace per i genitori di Chiara ma penso anche a quel ragazzo.” E’ famoso per i suoi romanzi gialli e soprattutto per aver creato il personaggio del commissario di polizia Ricciardi da cui è nata la fortunata serie dei “Bastardi di Pizzofalcone”, un posto dove non ci sono misteri nĂ© casi irrisolti e se ci sono, si trova sempre il colpevole, ma nella realtĂ lo sa bene Maurizio De Giovanni che le cose sono diverse, senza citare quanto sta accadendo sul delitto di Garlasco. Delitto Garlasco, De Giovanni: “Due assassini? Quindi su Stasi non c’è condanna oltre ogni dubbio. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Delitto Garlasco, De Giovanni: “Due assassini? Quindi su Stasi non c’è condanna oltre ogni dubbio…”

In questa notizia si parla di: giovanni - delitto - garlasco - assassini

Delitto di Garlasco, la strana morte di Giovanni Ferri oltre all'omicidio di Chiara Poggi - Il delitto di Garlasco, con l'omicidio di Chiara Poggi al centro dell'attenzione, si arricchisce di nuove sfumature inquietanti.

Il delitto di Garlasco, per il quale è stato condannato a 16 anni Alberto Stasi, è ancora oggi un omicidio senza movente. Cosa ha spinto l'assassino (o gli assassini) ad uccidere brutalmente Chiara Poggi quella mattina del 13 agosto 2007? I processi non lo han Vai su Facebook

Sulla gamba di Chiara Poggi una ferita da una scarpa col tacco, perché non era quella di Stasi: l'ipotesi di una donna con l'assassino a Garlasco; Sulla gamba di Chiara Poggi una ferita da una scarpa col tacco, perché non era quella di Stasi: l’ipotesi di una donna con l’assassino a Garlasco; Delitto di Garlasco: il romeno, l’avvocato, il maresciallo, i suicidi… quello che nessuno vi ha mai raccontato.

Delitto di Garlasco, la strana morte di Giovanni Ferri oltre all'omicidio di Chiara Poggi Da virgilio.it: Garlasco oltre il delitto di Chiara Poggi, tra scia di suicidi, scandali sessuali e coinvolgimento di carabinieri.