Delitto di Garlasco l’ipotesi dietro la nuova inchiesta | Chiara Poggi uccisa da due persone con due armi

Il caso di Chiara Poggi torna sotto i riflettori con una nuova ipotesi inquietante: potrebbe essere stata uccisa da due persone, armate ciascuna con una diversa arma. La procura di Pavia ha deciso di riaprire le indagini, iscrivendo Andrea Sempio nel registro degli indagati, alimentando il mistero e la tensione. Con questa svolta, si riaccendono le speranze di fare luce su un delitto ancora avvolto nel segreto.

Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa da due persone con due armi differenti: è quanto ipotizza la procura di Pavia che ha riaperto l’indagine sul delitto di Garlasco. Gli inquirenti, che hanno iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio per omicidio “in concorso con Alberto Stasi o con altri” sono arrivati a questa ipotetica ricostruzione sulla scia della rilettura degli atti dell’inchiesta del 2007 e dell’esito dell’autopsia, che fu depositata il 5 novembre di quell’anno, dal dottor Marco Ballardini. Secondo quanto rivela Il Messaggero, infatti, nel referto dell’autopsia si leggeva: “Ove non si voglia ipotizzare l’impiego di piĂą strumenti, si deve altresì riconoscere che lo strumento in discussione è stato talvolta impiegato in modo non contusivo”. 🔗 Leggi su Tpi.it