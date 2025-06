Delitto di Alice la richiesta dei pm | Condannate Gaaloul a 30 anni Ma il marito | fate nuove indagini

Il caso di Alice Neri, la giovane mamma di Ravarino brutalmente uccisa, scuote l’Italia. I pubblici ministeri hanno richiesto una condanna esemplare di 30 anni per Mohamed Gaaloul, il presunto responsabile. La giustizia si prepara a fare luce sui dettagli di questa tragica vicenda, mentre le indagini continuano con fermezza. L’attesa della sentenza si fa sempre più intensa, e il paese attende risposte definitive su un delitto che ha sconvolto una comunità intera.

"Condannate l’imputato alla pena più alta possibile. Chiediamo 30 anni di carcere". E’ questa la richiesta della pubblica accusa contro Mohamed Gaaloul, il tunisino 31enne accusato del barbaro delitto della giovane mamma di Ravarino Alice Neri. Dopo una lunga requisitoria ieri mattina, rivolgendosi alla Corte d’Assise presieduta dalla dottoressa Ester Russo, i pubblici ministeri Giuseppe Amara e Claudia Natalini hanno ribadito la propria convinzione circa i diversi e gravi indizi contro l’imputato, chiedendo appunto una condanna a 30 anni per ‘Hamma’ (accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, senza aggravanti contestate), che non era presente in aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Alice, la richiesta dei pm: "Condannate Gaaloul a 30 anni". Ma il marito: fate nuove indagini

"Non vorremmo, fra vent'anni, un altro caso Garlasco" Colpo di scena nell'ultima udienza del processo per il delitto di Alice Neri. Il marito della giovane mamma, trovata carbonizzata nel 2022 nella sua auto a Fossa di Concordia, infatti non solo non ha chiesto

Verdetto tra un mese. Il fratello della vittima: "Non ho dubbi, è stato lui" Scrive msn.com: Matteo Marzoli plaude invece alla ricostruzione della procura, "molto chiara".