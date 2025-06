De Zerbi | Un giornalista importante mi ha detto | attacco te per colpire Adani Cattiverie gratuite

De Zerbi, allenatore apprezzato e rispettato, svela il motivo del suo silenzio stampa durato oltre due anni. Un gesto dettato dalla delusione per un giornalismo che, a suo avviso, spesso si è mostrato disonesto e fazioso, attaccandolo ingiustamente. La sua riflessione apre una finestra sulla complessità delle relazioni tra allenatori e media: scopriamo insieme cosa lo ha spinto a questa scelta e quali sono le sue verità più profonde.

De Zerbi ha spiegato perché non ha parlato con la stampa italiana per oltre due anni: "Tante volte come me si sono comportati in maniera disonesta, incompetente, faziosa, prevenuta, quando invece non c'era motivo per subire attacchi".